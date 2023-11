Wirtschaft Dax startet positiv - US-Arbeitsmarkt im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitagmorgen positiv in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.185 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Deutsche Aktienindex bleibt nach der Fed-Sitzung in Hochstimmung und zeigt mit einem Plus von 600 Punkten in dieser Handelswoche einen kraftvollen Ansatz für eine Bodenbildung", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Im nächsten Schritt müsse der Index die Kursgewinne verteidigen, auch gegen die am Freitag anstehenden Arbeitsmarktdaten aus den USA, die mit Spannung erwartet würden. "Sie werden zum Schlüssel für die Aktienrally: Fallen sie schwach aus, könnte sich der Anstieg fortsetzen, auf der anderen Seite macht ein weiterer starker Arbeitsmarktbericht die Anleger erneut von der US-Notenbank abhängig", so Stanzl.