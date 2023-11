NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Die Geschäfte beim Abfüll- und Verpackungsanlagenhersteller Krones sind im dritten Quartal weiter rund gelaufen. Die Bedingungen seien zwar wegen einer Knappheit bei Elektronikkomponenten weiter herausfordernd, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Konzerns. Doch sei trotz eingetrübter gesamtwirtschaftlicher Aussichten die Investitionsbereitschaft internationaler Kunden aus der Getränke- und Lebensmittelindustrie weiterhin hoch. Zugleich konnte Krones dank Preiserhöhungen seine Profitabilität steigern. Das Management bekräftigt nunmehr seine Jahresziele.

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Krones-Aktie legte am frühen Morgen um rund drei Prozent zu und gehörte damit zu den Favoriten im Index der kleineren Werte, SDax .