"Wir freuen uns sehr, Robert E. Huber in der Faber-Castell-Gruppe willkommen zu heißen", sagt Stefan Leitz, Vorstandsvorsitzender von Faber-Castell. "Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt für uns, um unsere Position im Markt für Premium-Schreibgeräte zu stärken und unser Angebot an hochwertigen Produkten zu erweitern. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Robert E. Huber uns dabei helfen wird, unsere langfristigen Ziele zu erreichen."

Aufsichtsrat Charles Graf von Faber-Castell, der viele Jahre für das Premiumgeschäft verantwortlich war, betont: "Diese Akquisition ist ein klares Bekenntnis zur strategischen Bedeutung des Premium-Schreibens. Wir sind stolz darauf, dass wir mit Robert E. Huber einen Partner gefunden haben, der uns dabei unterstützen wird, unser Knowhow im Bereich der feinmechanischen Fertigung zu vertiefen und unseren Innovationsgeist im Bereich exklusive Schreibgeräte weiter zu stärken."



Huber-Geschäftsführer Marco Frei: "Was die Schweiz für die Uhren ist, ist Deutschland für die Schreibgeräte. Robert E. Huber verbindet als Manufaktur traditionelle Fertigungsmethoden aus der Schmuckherstellung mit modernsten Fertigungsverfahren. Mit diesen Kompetenzen sind wir ein wertvoller Partner in der Herstellung von Premium Schreibgeräten und Accessoires."

Frau Nicole Klingel: "In Faber-Castell haben wir einen idealen Partner gefunden, der wie wir als Familienunternehmen dieselben Werte und Qualität als ganz selbstverständlich im Umgang mit seinen Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten täglich lebt. Seit über 30 Jahren verbindet uns dies in der intensiven Zusammenarbeit bei zahlreichen Projekten. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg."



"Der außergewöhnlichen Fertigungspräzision und der Produktionsvarianz von Huber haben wir immer wieder sehr erfolgreiche Produkteinführungen zu verdanken", sagt Stefan Leitz. Mit der Übernahme wolle Faber-Castell nicht nur seine Wertschöpfungstiefe erhöhen, sondern auch die Flexibilität und Geschwindigkeit in Produktenwicklung und Fertigung weiter verbessern. "Für beide Unternehmen ist die Zusammenführung ein Gewinn." so Leitz. "Perspektivisch sehen wir in der Integration des Unternehmens Huber viel Wachstumspotential - sowie beim Ausbau des Kundenportfolios des bestehenden OEM-Geschäfts als auch bei der Einbettung der erfolgreichen Huber-Marke Otto Hutt in unser exklusives Schreibgeräte-Portfolio."



Über Faber-Castell:



Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und seit neun Generationen im Besitz der Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl der Produktinnovationen.



Über Robert E. Huber:



Die Robert E. Huber GmbH ist seit über 80 Jahren ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Königsbach. Der europäische Marktführer ist spezialisiert auf die Herstellung hochpräziser Produkte und Komponenten und fertigt unter anderem exklusive Schreibgeräte und Accessoires für zahlreiche Weltmarken aus der Luxus- und Konsumgüterbranche. Alle Fertigungskompetenzen entlang der Produktion sind im Haus etabliert. Mit dieser Fertigungstiefe hat Robert E. Huber ein Alleinstellungsmerkmal und kann somit höchste Designansprüche realisieren. Die Firma wurde 1935 gegründet und beschäftigt rund 50 Mitarbeiter.2006 wurde die Pforzheimer Traditionsmarke Otto Hutt übernommen und erfolgreich fortgeführt.



