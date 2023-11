ADGM stellt das weltweit erste DLT Stiftungssystem vor

Ein innovatives, zweckmäßiges System, das die einzigartigen rechtlichen Anforderungen von Blockchain-Stiftungen, Dezentralisierten Autonomen Organisationen (DAOs) und der Krypto-Branche im Allgemeinen erfüllt.

Das neue System soll positive Veränderungen in der Blockchain- und Web3-Landschaft ermöglichen und eine transparentere und effizientere Zukunft fördern.

ABU DHABI, VAE, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Die Registrierungsbehörde (Registration Authority, RA) des Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat offiziell die Grundlagenregelungen der Distributed Ledger Technology (DLT) für 2023 veröffentlicht, was einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte in der Region und auf internationaler Ebene darstellt.

Diese neu implementierte Rechtsstruktur soll einen umfassenden Rahmen für DLT Foundations (Stiftungen) und dezentralisierte autonome Organisationen (DAOs) bieten und es ihnen ermöglichen, unter Berücksichtigung der einzigartigen Bedürfnisse der Blockchain-Branche zu arbeiten und Token auszugeben. Dieses neue System steht im Einklang mit der Strategie von ADGM, Initiativen im breiteren Bereich von Blockchain und digitalen Vermögenswerten zu fördern.