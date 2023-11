Nach der starken Rally sind die US-Aktienmärkte kurzfristig so stark überkauft wie seit zwei Jahren nicht mehr, zumal Apple mit seinen Zahlen und vor allem der Prognose für das nächste Quartal enttäuscht hat. Apple dürfte sich heute angesichts seiner Umsatzschrumpfung von vier Quartalen in Folge belastend auf den Nasdaq auswirken. Heute im Fokus die US-Arbeitsmarktdaten - was ist, wenn diese stärker ausfallen als erwartet? Powell hat die Tür für weitere Zinsanhebungen explizit offen gelassen, auch wenn Aktienmärkte und Anleihemärkte das zunächst anders interpretieren. Aber wenn sich die Finanzkonditionen weiter lockern (Aktien steigen und Renditen fallen), muß die Fed wieder deutlicher hawkisher werden. Was passiert heute im Libanon: wird die Hisbollah in den Israel-Hamas-Krieg eingreifen?

Hinweise aus Video:

1. Apple mit enttäuschendem Ausblick – China-Probleme

2. Aktienmärkte: Erstaunliche Euphorie – die Gegenrede

Das Video "Aktienmärkte: Rücksetzer wahrscheinlich - Apple und Arbeitsmarktaten!" sehen Sie hier..