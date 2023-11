Gold hält sich über 60.000 Euro/kg

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.988 auf 1.985 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong stabil und notiert aktuell mit 1.987 $/oz um 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit wenig verändert. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Sichergestellte Laptops im Cum-Ex-Fall verschwunden. Auf den Laptops befinden sich E-Mails der Büroleiterin von Olaf Scholz und von Peter Tschentscher. Die Laptops sollen vom Chefermittler Steffen Jänicke, der von der SPD berufen wurde, aus dem Tresor des Sicherheitsraums des Untersuchungsausschusses entfernt und versteckt worden sein (Quelle: https://www.n-tv.de/politik/Sichergestellte-Laptops-im-Cum-Ex-Fall-verschwunden-article24506523.html).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 60.052 Euro/kg, Vortag 60.202 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 22,64 $/oz, Vortag 22,98 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 924 $/oz, Vortag 927 $/oz). Palladium erholt sich (aktueller Preis 1.101 $/oz, Vortag 1.080 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 87,10 $/barrel, Vortag 85,44 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verbessert sich um 0,7 % auf 395,34 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 0,3 % auf 332,20 $. Bei den Standardwerten steigt Alamos 2,2 %. Endeavour gibt 0,8 % nach. Bei den kleineren Werten können Filo 7,0 %, Argonaut 5,9 % und K92 um 4,4 % zulegen. I80 geben 6,3 % und Vista 4,0 % nach. Bei den Silberwerten verbessert sich Bear Creek 6,3 %. First Majestic fallen 15,4 % (Quartalsbericht), Americas Silver 4,2 % und Mandalay 4,0 %.