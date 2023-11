Wie Immobilieninvestor Kutbettin Eroglu einen Problem-Kiez aufwertet (FOTO)

Berlin (ots) - Der Stadtteil Berlin-Staaken, Heerstr. Nord gilt als

Problem-Kiez. Hohe Arbeitslosigkeit, eine schlechte Verkehrsanbindung sowie eine

veraltete Infrastruktur sorgten für einen stetigen Verfall. Im Herbst 2021 hat

Immobilienentwickler Kutbettin Eroglu damit begonnen das Nahversorgungszentrum

im Herzen von Staaken zu sanieren - und wertet dabei im Alleingang einen ganzen

Stadtteil auf.



Bis 2021 hat Berlin-Staaken fast ausschließlich für negative Schlagzeilen

gesorgt. Viele der 30.000 Anwohner im Kiez Heerstr. Nord fühlten sich abgehängt

und von der Politik vergessen. Im Herzen von Staaken gab es als öffentlichen

Raum fast nur ein 1973 erbautes Nahversorgungszentrum, das schon lange bessere

Zeiten gesehen hatte. "Das Objekt war in einem teils desaströsen Zustand und

hatte einen erheblichen Sanierungsrückstand", erinnert sich Immobilienexperte

Kutbettin Eroglu.





