Düsseldorf (ots) - Deutsche Unternehmen planen keinen Exodus, nur 6 Prozent

einen Teilabzug / 88 Prozent sehen China auch in Zukunft als wichtigen

Wirtschaftspartner / 77 Prozent halten Standortoptionen in anderen Ländern als

Risikovorsorge für unabdingbar / 37 Prozent haben Ausfallstrategien für einen

Die Liste ist lang: Solarpanels, Smartphones, Antibiotika und vieles mehr kommtaus China. Deutschland und China sind wichtige Handelspartner und aufeinanderangewiesen. Chinas Null-Covid-Politik und die jüngsten geopolitischenEntwicklungen haben gezeigt, dass globale Lieferketten sehr schnell instabilwerden können. Wie reagieren deutsche Unternehmen, die in China aktiv sind, aufdiese aktuellen Entwicklungen? Welche strategischen Ziele verfolgen sie und wieschätzen sie die Risiken ab? Mit der Studie "Das neue China-Geschäft deutscherUnternehmen: Realistisch. Pragmatisch. Risikobewusst." hat dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwCDeutschland) ein Stimmungsbild mit einer Umfrage von 180 deutschen Unternehmenaus sechs verschiedenen Branchen erhoben.Fazit: In China aktive deutsche Unternehmen zeigen nicht nur Realismus bei derEinschätzung der aktuellen Lage, sondern auch eine pragmatische Einschätzung dereigenen Unternehmensstärken - und Schwächen. Im Umgang mit China alsWirtschaftspartner wächst das Bewusstsein für die Notwendigkeit einesRisikomanagements im eigenen Unternehmen.China bleibt vorerst ein unerlässlicher WirtschaftspartnerRealismus: 88 Prozent sehen China auch in Zukunft als unerlässlichenRohstofflieferanten. In puncto Beschaffung erwarten 57 Prozent eine verstärkteRegionalisierung nah am Einsatzort. Gleichwohl geht die Mehrheit der befragtenUnternehmen (53 Prozent) für die kommenden drei Jahre von einer steigendenBedeutung Chinas als Absatzmarkt für ihre Branche aus.Thomas Heck, Leiter der PwC China Business Group Deutschland/Europa, erläutert:"Vorbei ist die Zeit, in der internationale Unternehmen in China leicht undschnell Geld verdienten, indem sie von großen Wachstumssprüngen bei günstigenProduktionskosten und einer exzellenten Infrastruktur profitierten. Das Wachstumin China stößt an seine Grenzen, ausländische Unternehmen kämpfen mitchinesischen Wettbewerbern um Marktanteile. Damit dürfte sich China für vieleausländische Unternehmen zu einem normalen Auslandsmarkt entwickeln. Eine Phase