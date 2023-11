Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mannheim (ots) - Wenn es im Unternehmen nicht rund läuft - zum Beispiel aufgrundvon Umsatzrückgängen durch lange Wartezeiten - braucht es die Expertise einerUnternehmensberatung. Katja Holzhey ist eine erfahrene Business-Mentorin mitFokus auf kleine und mittelständische Unternehmen. Ihr Ziel ist es, die Prozesseim Unternehmen zu optimieren, um Zeitfresser® und Geldfresser® zu eliminieren.Warum Wartezeiten ein absoluter Gewinnkiller sind, verrät sie in diesem Beitrag.In vielen Unternehmen ist die Arbeitsbelastung in den letzten Jahrenkontinuierlich gestiegen, was die Prozesse oft in Mitleidenschaft zieht und dieBearbeitungs- und Durchlaufzeiten messbar erhöht. In der Folge kommt es zuvermehrten Wartezeiten auf Kundenseite. Doch während Verzögerungen oft alsunvermeidlich erscheinen, sollten sie keineswegs unterschätzt werden -schließlich leidet darunter nicht nur die Kundenzufriedenheit, auch können siezu regelrechten Gewinnkillern werden, die zu erheblichen Umsatzrückgängenführen. "Die Ursache für die meisten Probleme, mit denen Unternehmen zu kämpfenhaben, liegt in den Prozessen", erklärt Katja Holzhey, Gründerin undGeschäftsführerin der Holzhey-Consulting GmbH. "Sie stellen das operativeGeschäft dar und sorgen idealerweise für effiziente Abläufe. Ist das nicht derFall, kann es passieren, dass viele Aufgaben zwar begonnen, aber nichtabgeschlossen werden.""Indem wir für effiziente Abläufe sorgen, können wir Zeitfresser® undGeldfresser® ausschalten", fährt die Unternehmensberaterin fort. "Auf diese Artund Weise verhelfen optimale Prozesse Unternehmen zu mehr Transparenz, kürzerenWartezeiten und gesteigerter Profitabilität." Genau dieser Aufgabe hat sichKatja Holzhey als Business-Mentorin verschrieben: Durch ihr Mentoring-Programmsorgt sie bei kleinen und mittelständischen Unternehmen für optimaleProzessstrukturen. Sie ist also keine klassische Unternehmensberaterin, obwohlsie während ihrer Tätigkeit für Porsche, AMG und Daimler umfangreiche Expertisein diesem Bereich gesammelt hat. Statt nur den traditionellen Ansatz zuverfolgen, möchte sie wirklich etwas bewegen, indem sie Unternehmern dabeihilft, Zeitfresser® und Geldfresser® in Geld zu verwandeln. Das gelingt ihr,indem sie Geschäftsmodelle transformiert - und sie auf diese Art und Weisezukunftsfähig macht.Die Auswirkungen von Wartezeiten auf den UnternehmenserfolgIn der heutigen Zeit, in der nahezu alles digital und sofort verfügbar ist,haben Wartezeiten einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg einesUnternehmens. Kunden sind es gewohnt, dass ihre Wünsche und Bedürfnissepraktisch in Echtzeit erfüllt werden. Die Verfügbarkeit von Services und