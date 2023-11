GOLDMAN SACHS stuft Moller-Maersk auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk auf "Sell" mit einem Kursziel von 9400 dänischen Kronen belassen. Analyst Patrick Creuset bescheinigte der Großreederei in einer ersten Einschätzung am Freitag ein schwaches Quartal. Überraschenderweise hätten die Dänen den Ausblick gekappt. Trotz niedrigerer Kapitalausgaben als erwartet seien die freien Barmittel (Free Cashflow) nun negativ geworden./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 08:46 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -12,62 % und einem Kurs von 1.440EUR gehandelt.