Petra Busch und Vithunan Lingeswaran führen dpa-Tochter news aktuell (FOTO)

Hamburg (ots) - Die neue Doppelspitze von news aktuell steht: Ab dem 1. Dezemberführen Petra Busch (55) und Vithunan Lingeswaran (35) die größte dpa-Tochter undbilden gemeinsam die Geschäftsführung. Die bisherige langjährigeGeschäftsführerin Edith Stier-Thompson legt Ende November wie geplantaltersbedingt ihre Funktion nieder. Bei der picture alliance, wo Petra Buschbisher noch als Geschäftsführerin tätig ist, wird das Management-Team umGeschäftsführer Andreas Genz zum 1. Dezember durch Nicole Trester als Head ofOperations mit Prokura und Burkhard Schwetje als Head of Tech Team verstärkt."Mit Petra Busch und Vithunan Lingeswaran haben wir für news aktuell einDreamteam gefunden. Beide ergänzen sich perfekt. Aufgabe der neuenGeschäftsführung ist es, die richtigen Antworten hinsichtlich Innovation,Kundennutzen und Performance in einer zunehmend diversen und kompetitivenKommunikationswelt zu geben", sagt Peter Kropsch, Vorsitzender derdpa-Geschäftsführung. "Petra Busch kennt news aktuell bereits als Führungskraftund hat in den vergangenen Jahren bei unserem Tochterunternehmen picturealliance bewiesen, dass sie ein Medienunternehmen überaus erfolgreich führenkann. Vithunan Lingeswaran zeichnet sich durch eine hervorragende Expertise imProduktmanagement und in der Steuerung von IT-Prozessen aus. Außerdem hat ereindrucksvoll gezeigt, wie man Kundenbedürfnisse erkennt und erfolgreich inProduktideen umwandelt", so Peter Kropsch weiter.Petra Busch war bereits von 2004 bis 2016 bei news aktuell tätig. Sieverantwortete in dieser Zeit die internationale Verbreitung vonPressemitteilungen sowie den Aufbau des heutigen Geschäftsbereichs zimpel. NachStationen bei PR Newswire (heute Cision), einem der weltgrößtenPR-Dienstleister, und Argus Data Insights kehrte Petra Busch 2020 wieder zurdpa-Gruppe zurück, wo sie gemeinsam mit Andreas Genz erfolgreich dieGeschäftsführung der dpa Picture-Alliance GmbH bildete.Vithunan Lingeswaran arbeitet seit 2021 für die dpa-Gruppe und war vorher beimCONTALIS Wirtschaftsinstitut in Hamburg beschäftigt. Nach seinem Einstieg beider Digitaltochter dpa infocom als IT-Leiter wechselte er 2022 zu news aktuell.Dort ist er als Chief Innovation Officer und Chief Product Officer für diestrategische Weiterentwicklung der erfolgreichen PR-Services verantwortlich undhat wesentliche Impulse für die Zukunftsfähigkeit der größten undumsatzstärksten dpa-Tochter gesetzt."Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei Edith Stier-Thompson für die fast einJahrzehnt andauernde erfolgreiche, hervorragende und richtungweisende Arbeit",