RBC stuft RECKITT auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 7700 auf 7500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bereinigt um etliche Sondereffekte habe der Konsumgüterhersteller im vergangenen Quartal ein respektables Umsatzwachstum erzielt, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe allerdings seine Schätzungen moderat gesenkt. Sollte das Unternehmen wieder am Anfang der Rückkehr zu alter Größe stehen, worauf einiges hindeute, erscheine die Aktie unterbewertet./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 63,26EUR gehandelt.