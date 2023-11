Bayerns Innenminister will mehr Grenzkontrollen und Zurückweisungen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Vor der Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema Migration hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) mehr Grenzkontrollen und Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze gefordert. "Wir brauchen schnellstmöglich eine erhebliche Begrenzung des Flüchtlingszugangs", sagte Herrmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Notwendig seien verstärkte Kontrollen an allen deutschen Grenzen nach bayerischem Vorbild. Die Bundespolizei müsse Asylbewerber dort zurückweisen können. Die Ministerpräsidentenkonferenz berät am nächsten Montag in Berlin über das Thema.

Die Kommunen seien angesichts der Flüchtlingszahlen deutschlandweit am Limit, sagte Herrmann. Mehrere Landräte hätten bereits erwogen, den Katastrophenfall auszurufen. "Wenn die Zugangszahlen ungebrochen hoch bleiben, droht schon im Dezember und Januar eine völlige Überforderung", sagte Herrmann. Die Verhandlungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag müssten deshalb greifbare Ergebnisse bringen. "Die Zeit läuft uns davon", so Herrmann.