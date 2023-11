Daniel aus der russischen Region holte sich den Weltmeistertitel im 16. Chinese Bridge"-Weltwettbewerb für Schüler der Mittelstufe, während BaiAili aus Montenegro die Weltmeisterschaft in der 3. "Chinese Bridge" World Primary School Student Chinese Show gewann.

Im Finale treten Champions aus fünf Kontinenten gegeneinander an und kämpfen um weltweite Anerkennung. Der Wettbewerb besteht aus verschiedenen Segmenten, darunter eine wissensbasierte Fragerunde und eine Talentshow.

PEKING, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. Oktober 2023 fanden in Kunming, der Hauptstadt der südwestlichen chinesischen Provinz Yunnan, die Abschluss- und Preisverleihungszeremonie des 16. chinesischen Bridge-Chinesisch-Wettbewerbs für ausländische Sekundarschüler sowie der 3. chinesischen Bridge-Chinesisch-Show für ausländische Grundschüler statt.

CCTV+ Globale Talente glänzen in Kunming: Gewinner des 16. chinesischen Bridge-Sprachwettbewerbs für ausländische Studenten gekrönt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer