PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag im Handelsverlauf an Dampf verloren. Hatten die Vorgaben der Wall Street anfangs noch Schub gegeben, schmolzen die Gewinne bis zum Mittag zusammen. Dazu trugen die sinkenden US-Futures bei. Der EuroStoxx 50 trat am Mittag auf der Stelle. Der französische Cac 40 entwickelte sich vergleichbar. Auch der britische FTSE 100 kam nicht vom Fleck.

Vor dem Wochenende und den bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten stellte sich damit wieder Zurückhaltung ein. Marktexperte Andreas Lipkow warnte vor übertriebener Zuversicht nach der jüngsten Sitzung der US-Notenbank, die als günstiges Signal für die weitere Zinsentwicklung aufgenommen worden war. "Fundamental hat sich wenig geändert und die Marktteilnehmer haben lediglich das neue Anleiherenditeniveau eingepreist", so Lipkow. "Außerdem schwelen noch einige geopolitische Brandherde mit enormen Zündeffekten vor sich hin. Diese haben sich insbesondere an dem vergangenen Wochenende das eine oder andere Mal entladen."