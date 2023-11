JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Negativ'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 425 auf 430 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe Schätzungen und Kursziel für den Insulinhersteller nach dem dritten Quartal angepasst, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verwies er auf die bald anstehende Präsentation einer wichtigen Studie zum Appetitzügler Wegovy./mf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 16:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -50,05 % und einem Kurs von 98,40USD gehandelt.