Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Anleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 129,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,72 Prozent.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten bewegten die Anleihen kaum. So enttäuschten Zahlen zum deutschen Außenhandel. Die Exporte fielen stärker als von Volkswirten erwartet. In der Eurozone stieg die Arbeitslosenquote im September leicht an. Sie befindet sich jedoch weiter auf einem niedrigen Niveau.