VR Bank Dreieich-Offenbach eG rückt Mitglieder in den Fokus

Dreieich (ots) - Konzentration auf das Wesentliche: Kampagne der Regionalbank

macht Mitgliedernähe greifbar



In einer Zeit, in der alles immer schneller und unpersönlicher wird,

konzentriert sich die VR Bank Dreieich-Offenbach eG nach wie vor auf das

Wesentliche: Ihre Mitglieder. "Als Genossenschaftsbank gehören wir unseren

Mitgliedern. Deshalb möchten wir auch zeigen, wer diese Menschen sind, denen

unsere Bank gehört. Wir sind stolz und dankbar, dass unsere Mitglieder sogar

bereit sind, für unsere Bank Gesicht zu zeigen", freut sich Iris Jung,

Bereichsleiterin der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Offenbach-Bieber.



Gesicht zeigen in einer starken Gemeinschaft