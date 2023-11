Q3 mit leichtem Umsatzzuwachs, Makroumfeld wird anspruchsvoller

Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) zeigt nach 9 Monaten einen weiter soliden Umsatzzuwachs auf EUR 47 Mio. (+8,1%), wobei Q3 mit EUR 14,98 Mio. (+0,5%) nur noch einen leichten Umsatzzuwachs beisteuerte. Die makroökomischen Herausforderungen (Inflation, Lieferketten, Zinspolitik) bestehen fort, mit dem Nahen Osten ist ein weiterer Konfliktherd dazu gekommen. Die Konkretisierung des Ausblicks trägt dieser Entwicklung Rechnung. Unsere Schätzungen liegen innerhalb der vom Unternehmen angestrebten Bandbreiten. Mit einem KGV2023 von 9,04 (Peer Group 9,40) ist die Aktie fundamental günstig. Der Gefahr einer weiteren konjunkturellen Abschwächung stehen der hohe Anteil an wiederkehrenden Umsätzen und branchenüberdurchschnittliche Wachs¬tums¬aussichten - durch die Schwerpunkte Alufräsen/Energieeffizienz - gegenüber. Der derzeitige Aktienkurs spiegelt dies in unseren Augen nicht ausreichend wider.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 16,77. Unsere Empfehlung lautet weiterhin "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28011.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i.

Die DATRON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,10 % und einem Kurs von 10,30EUR gehandelt.