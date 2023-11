DAX startet Rücklauf

Am Vortag hieß es: "Aktuell notiert der DAX bei 15.190 Punkten unter dem Widerstand bei 15.200 Punkten. Angetrieben wird der DAX vom US-Leitzinsentscheid vom Vorabend sowie den Aussagen von Fed-Chef Powell. Der DAX ist aber kurzfristig bereits kräftig überkauft und sollte bald ein Verlaufshoch erreichen. Dann kommt es darauf an, ob der DAX nur kurz nach unten abdreht und sich bereits im Bereich um den 10er-EMA bei aktuell 14.935 Punkten fängt, was ein bullisches Signal wäre. Oder ob es direkt weiter abwärtsgeht und auch die Unterstützung um 14.800 Punkte wieder unterschritten wird. In diesem Fall wäre mit einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends zu rechnen."

Das hat bisher gepasst, der DAX hat im Bereich um den 50er-EMA einen Rücklauf gestartet. Es kommt nun darauf an, wie weit der DAX zurückkommt und ob der 10er-EMA verteidigt werden kann oder nicht. Der übergeordnete Abwärtstrend ist mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs weiter intakt. Die Erholung ist aber bereits sehr stark ausgefallen und könnte der Beginn eines Richtungswechsels auf Long werden. Zu beachten sind aber weiterhin die geopolitischen Faktoren, unter anderem der Krieg im Gaza-Streifen, der zu einer weiteren Eskalation in Nahost führen könnte (Iran, Hisbollah).