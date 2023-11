adesso: Profitabilität verbessert

Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um 19 Prozent auf 286,7 Mio. Euro gesteigert, was eine anhaltend hohe Nachfrage belege. Zudem habe sich die Rentabilität verbessert, allerdings in geringerem Maße, als für die Einhaltung der Prognose erforderlich gewesen sei. Die Anpassung der Prognose begründe sich durch die geringere Zahl an Lizenzabschlüssen und projektbezogener Kostenüberschreitungen. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 185,00 Euro (zuvor: 195,00 Euro), bestätigt aber das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.11.2023, 12:55 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 03.11.2023 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.



Unter der Adresse: http://www.mmwarburg.com/disclaimer/disclaimer_en/DE000A0Z23Q5.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

Die adesso Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 92,00EUR gehandelt.