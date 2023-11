Krisen belasten weiterhin den Außenhandel

Berlin (ots) - "Der deutsche Außenhandel leidet. Die konjunkturellen

Schwierigkeiten belasten die Unternehmen und sorgen für schlechte Stimmung.

Auslöser sind noch immer die Nachwehen der Energiepreiskrise, die notwendige

Inflationsbekämpfung der EZB und das Schwächeln unserer wichtigsten

Wirtschaftspartner - global und im Binnenmarkt. Zudem erhöhen die geopolitischen

Konfliktherde weiter die Unsicherheit, allen voran der Ukrainekrieg und der

Nahostkonflikt. Das sorgt für Zurückhaltung bei Kauf- und

Investitionsentscheidungen." Dies sagt Dr. Dirk Jandura, Präsident des

Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) mit Blick auf

die heute veröffentlichten Außenhandelszahlen.



So sind im September 2023 die deutschen Exporte gegenüber August 2023 kalender-

und saisonbereinigt um 2,4 % und die Importe um 1,7 % gesunken. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt,

sanken die Exporte im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2022 um 7,5 % und

die Importe um 16,6 %.





"Wir kommen langsamer aus der Krise heraus als gedacht. Erst für das kommendeJahr rechne ich mit einem stärkeren Anstieg unserer Exporte. Hier gibt espositive Signale aus China, das im Vergleich zum Vorquartal ein um 1,3 %steigendes Wachstum aufweist, und den USA, deren Wirtschaftswachstum aufgrundeines robusten Arbeitsmarkts und der sinkenden Inflation die Erwartungenübertroffen hat", so der BGA-Präsident weiter.Die Außenhandelszahlen enthalten noch keine wirtschaftlichen Auswirkungen desTerrorangriffs der Hamas auf Israel. "Niemand kann derzeit vorhersagen, ob sichder Konflikt in der Region ausweiten wird und welche auch wirtschaftlichenFolgen das hätte. Die Bundesregierung muss weiterhin alles Menschenmöglicheunternehmen, um die derzeit schreckliche Situation zu deeskalieren und einenFlächenbrand in der Region zu verhindern", so Jandura weiter.Zum Thema Freihandel kommentiert Jandura: "Das derzeit gescheiterteFreihandelsabkommen mit Australien ist ein Trauerspiel. Europa muss endlichseine Selbstblockade bei den Verhandlungen zu weiteren Freihandelsabkommenüberwinden und den Verhandlungen mit dem Mercosur sowie Australien neuen Schwungverleihen. Nur eine Freihandelsoffensive, die auf Pragmatismus setzt, bringt unsweiter. Alles andere ist Zeitverschwendung. Wir Europäer müssen unseren Partnernschlicht mehr anbieten und nationale Egoismen überwinden, sonst wird es keinegemeinsamen Lösungen geben."3. November 2023Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5640740OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.