Rosenberg Strategic Communications gewinnt Rainer Westermann als Beirat

Monheim (ots) - Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

(https://rosenbergsc.com/) hat den erfahrenen Berater und Strategen Rainer

Westermann als Beirat gewonnen. In dieser Rolle wird er Rosenberg SC bei der

Geschäfts- und Kundenentwicklung unterstützen und das erfolgreiche Wachstum in

der strategischen Kommunikationsberatung weiter vorantreiben. Rosenberg SC wie

auch Westermann gestalten erfolgskritische Kommunikation für unterschiedlichste

Mandanten in Sondersituationen.



Rainer Westermann, heute Principal bei Westermann Advisors, hat immer wieder die

Beraterperspektive gegen die Entscheiderperspektive eingetauscht. Reputation

Management, Litigation Communication, Krisenprävention und -management sowie

Executive Communication sind seine Spezialgebiete. Als CEO Deutschland von

Burson-Marsteller richtete er das Unternehmen neu aus. In Toronto baute er für

Fleishman-Hillard Kanada den Fachbereich Unternehmenskommunikation und Investor

Relations auf. In Deutschland war Westermann unter anderem Kommunikationschef

von Infineon Technologies. Vorstände schätzen seine praktische Erfahrung, seine

Internationalität und die Fähigkeit, ihr Geschäft und ihre Ziele schnell zu

verstehen und auch unter Zeitdruck und in kritischen Situationen Lösungen zu

finden.