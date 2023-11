Wie das Arbeitsministeriums am Freitag in Washington mitteilte, stiegen die Nonfarm Payrolls – also die Zahl der Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft – um 150.000, während die Konsensprognose des Dow Jones zuvor einen Anstieg von 170.000 vorhergesagt hatte.

"Es ist die ersehnte Abkühlung am Arbeitsmarkt", kommentiert Thomas Altmann von QC Partners. "150.000 neu geschaffene Stellen ist gleichbedeutend mit dem zweitschwächsten Arbeitsmarktbericht seit Beginn des Jahres 2021."