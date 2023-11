Verismo Therapeutics gibt bevorstehende Präsentation auf der SITC 2023 bekannt

PHILADELPHIA, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Verismo Therapeutics, ein CAR-T-Unternehmen in der klinischen Phase, das eine neuartige KIR-CAR-Plattformtechnologie entwickelt, gab heute bekannt, dass es auf der bevorstehenden 38. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC 2023), die vom 1. bis 5. November 2023 in San Diego stattfindet, einen Vortrag halten wird.

Titel: Präklinische Potenzbewertung von SynKIR-110, einer Mesothelin-spezifischen KIR-CAR-T-Zelltherapie bei

MesotheliomAbstract Nummer: 321

Datum und Uhrzeit: Freitag, 3. November: 12:00-13:30 und 17:10 bis 18:40 Uhr,

Präsentierende Autoren: Dr. Jun Xu, PhD&Dr. Laura Johnson, PhD

Beschreibung: Wir führten In-vivo-Wirksamkeitsstudien durch, um die Wirkung der technisierten T-Zelldosis der ersten Mesothelin-spezifischen KIR-CAR-T-Zelltherapie (SynKIRTM-110) in einem NSG-Maus-Xenograftmodell des menschlichen Mesothelioms zu bewerten. Unsere Daten zeigen zum ersten Mal, dass die Anti-Tumor-Wirksamkeit von SynKIRTM-110 dosisabhängig ist und im Vergleich zu MSLN-41BBz CAR T-Zellen, die zuvor in der Klinik untersucht wurden, eine größere Wirksamkeit aufweist. Diese verbesserte Wirksamkeit von SynKIRTM-110 wurde sowohl am Primärtumor als auch an der Metastase beobachtet, wie eine histopathologische Analyse gezeigt hat. Diese erhöhte Wirksamkeit wirkte sich nicht auf die Serummarker der Toxizität aus, die unabhängig von der CAR/KIR-CAR-Behandlung gleich blieben. Diese Daten unterstützen die weitere klinische Entwicklung von SynKIRTM-110 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. SynKIRTM-110 wird derzeit in einer klinischen Studie der Phase-I STAR-101 (NCT05568680) untersucht.

Über die KIR-CAR Platform

Die KIR-CAR-Plattform ist eine duale CAR-T-Zelltherapie und hat in präklinischen Tiermodellen gezeigt, dass sie in der Lage ist, die Antitumor-T-Zellaktivität selbst in schwierigen soliden Tumorbedingungen aufrechtzuerhalten. DAP12 wirkt als neuartiges kostimulatorisches Molekül für T-Zellen, das zusätzliche T-Zell-stimulierende Wege nutzt, die chimäre Rezeptorexpression weiter aufrechterhält und die funktionelle Persistenz von KIR-CAR-T-Zellen verbessert Diese anhaltende T-Zell-Funktion und Persistenz kann in präklinischen Modellen zu einer kontinuierlichen Rückbildung solider Tumore führen, auch solcher, die gegen herkömmliche CAR T-Zell-Therapien resistent sind. Die KIR-CAR-Plattform wird in Kombination mit weiteren neuen Technologien untersucht.

Über Verismo Therapeutics

Verismo Therapeutics ist ein Pionier in der Dual-Chain-KIR-CAR-Technologie. Das Hauptprodukt SynKIR-110 befindet sich in der ersten klinischen Studie am Menschen. Verismo ist das einzige Unternehmen, das die KIR-CAR-Plattform entwickelt, einen modifizierten NK-ähnlichen Rezeptor, der die Persistenz und Wirksamkeit bei aggressiven soliden Tumoren verbessern soll. Die Plattformtechnologie KIR-CAR wurde speziell für fortgeschrittene solide Tumore entwickelt, einem Bereich mit hohem ungedecktem medizinischen Bedarf. Weitere Informationen finden Sie unter: www.verismotherapeutics.com

