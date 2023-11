Ein Blick auf den Kursverlauf seit den Sommermonaten zeigt das Wertpapier noch in einem Abwärtstrend, die deutlichen Zugewinne in der Vorbörse deuten jedoch auf einen unmittelbaren Ausbruch darüber hin, was ungleich einem Test des 200-Tage-Durchschnitts gleich käme. Übergeordnet steckt das Papier jedoch seit Sommer 2022 in einer Handelsspanne zwischen 82,50 und in der Spitze 122,10 US-Dollar fest. Nur eine Auflösung dieser Schiebephase dürfte mittelfristige Signale aktivieren.

Übergeordnet Impulslos