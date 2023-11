Software "made in Germany": Was können ATOSS und Teamviewer?

Nicht nur aus SAP besteht Deutschlands Softwareindustrie. In der zweiten und dritten Reihe treffen Anleger auf aussichtsreiche Unternehmen mit Wachstumsperspektive.

Die Atoss-Software setzt auf zwei echte Megatrends in der heutigen Arbeitswelt: Digitalisierung der Dienstplanung und damit Reduzierung unproduktiver Arbeitszeit und bürokratischem Aufwand. Gleichzeitig macht sie die Unternehmen flexibler, da immer mehr Mitarbeiter hybride Arbeitsmodelle mit Homeoffice und mobilem Arbeiten wünschen.

Atoss ist der klare Branchenprimus mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Workforce Management. Nach eigenen Angaben werden weltweit mehr als vier Millionen Mitarbeiter mithilfe der Atoss-Dienste eingesetzt und gesteuert. Auch die Erweiterung des Geschäftsmodells um Abomodelle nahm man früh in Angriff. Inzwischen entfallen auf die Bereiche Cloud und Wartung fast 60 Prozent der Konzernerlöse. Da die Umsätze in diesen Segmenten wiederkehrend sind, weist die Einnahmeseite eine recht hohe Planbarkeit auf.

Der Vorstand bekräftigte auch deshalb die Prognose für die nächsten beiden Geschäftsjahre. Konkret werden für 2024 und 2025 Umsätze von 160 Mio. bzw. 190 Mio. EUR sowie eine operative Marge von über 30 Prozent in Aussicht gestellt. Die Planung für das laufende Geschäftsjahr wurde zum Halbjahr sogar deutlich angehoben. Bei Erlösen von nunmehr mindestens 142 Mio. EUR (Vj.: 114 Mio. EUR) soll die EBIT-Marge bereits einen Wert von 30 Prozent erreichen. Die Börse honoriert all dies mit einer Premiumbewertung (KGV von 46). Ein Einstieg erscheint daher für tech-affine Anleger erst in den regelmäßigen, rückblickend jedoch meist kurzen Korrekturphasen ratsam.

Hype, Absturz, Neustart

Hinter TeamViewer-Aktionären liegen äußerst nervenaufreibende Jahre. Auf den Boom in der ersten Phase der Corona-Pandemie, als plötzlich Lösungen für das mobile Arbeiten "entdeckt" worden waren, folgten Wachstumssorgen und damit eine harte Anpassung der Bewertungskennziffern. Hinzu kamen strategische Managemententscheidungen wie ein teurer Sponsoring-Vertrag mit Manchester United, dessen Umfang ab dem kommenden Jahr aber deutlich reduziert wird. Gegenüber den Tiefständen aus dem letzten Herbst konnte sich das Papier inzwischen jedoch in etwa verdoppeln.

Dabei half auch ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm, das bis Jahresende abgeschlossen sein soll. Gleichzeitig wächst TeamViewer mit seinen Remote-Lösungen kontinuierlich und profitabel. Dank der Technologie der Schwaben lassen sich aus der Ferne jederzeit PC-Arbeitsplätze, Server, mobile Endgeräte und sogar ganze Industrieanlagen überwachen, steuern und bei Bedarf reparieren. Vom Einrichten eines WLAN-Routers bis hin zum Aufspielen eines neuen Updates auf Tausenden von Kassenterminals reichen die Anwendungsbeispiele. Gerade Orte, die wie eine Ölplattform oder ein Off-Shore-Windpark eher schwer zu erreichen sind, sind für den Einsatz von Remote-Technologie prädestiniert.

Das Credo von CEO Oliver Steil lautet, die Digitalisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette umzusetzen. So kommt beispielsweise eine Augmented-Reality-Lösung in großen Logistiklagern zum Einsatz, wo sie die Mitarbeiter zielgenau an die richtigen Orte "leitet". TeamViewer generiert bereits heute sämtliche Einnahmen ….

Marcus Wessel

