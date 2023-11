LINZ (dpa-AFX) - Es läuft rund beim Technologiekonzern Kontron . Die Österreicher haben nach einem starken dritten Quartal ihre Gewinnprognose bereits zum zweiten Mal im laufenden Jahr nach oben geschraubt. Im Gesamtjahr peilt Kontron nun ein Nettoergebnis von 72 Millionen Euro an, wie das auf das Internet der Dinge (IoT) ausgerichtete Unternehmen am Freitag in Linz mitteilte. Dies entspreche einer Steigerung von über 30 Prozent im Vergleich zum Nettoergebnis des Vorjahres. Zuvor kalkulierte das Management mit 66 Millionen Euro. Bereits im August hatte Kontron angekündigt, die im März angehobene Prognose voraussichtlich zu übertreffen.

Die Kontron-Aktie gehörte am Nachmittag zu den stärksten Werten im SDax und legte um 4,2 Prozent auf 20,58 Euro zu. Im frühen Handel erreichte das Papier jenseits der 21 Euro sogar einen Xetra-Rekord. Seit Jahresbeginn hat Kontron nun schon mehr als ein Drittel an Börsenwert gewonnen. Jüngst sorgten bei den Anlegern vor allem Großaufträge aus der Luftfahrt für Begeisterung. Im Oktober zog Kontron zwei Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro an Land.