Bund dämpft Erwartungen an zusätzliche Finanzzusagen für D-Ticket

BERLIN (dpa-AFX) - Vor Beratungen mit den Ländern zum Deutschlandticket im Nahverkehr hat der Bund Erwartungen an zusätzliche Finanzzusagen gedämpft. Regierungssprecher Steffen Hebestreit verwies am Freitag in Berlin auf bereits mit der Ministerpräsidentenkonferenz getroffene Regelungen zur Finanzierung des Tickets. Dabei habe der Bund zugesagt, einmalig auch noch zusätzliche Kosten zu teilen. Unter den haushälterischen Bedingungen, unter denen der Bund jetzt stehe, halte er es für "nicht ganz unkompliziert", diese einmalige Summe, die der Bund "als Geburtshelfer" auf den Weg gebracht habe, zu verstetigen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer