HHLA-Konzernbetriebsrat strikt gegen Einstieg der Reederei MSC

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konzernbetriebsrat (KBR) der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA ) hat sich strikt gegen den Einstieg der weltgrößten Reederei MSC ausgesprochen. "Die Risiken überwiegen die Chancen bei Weitem, die HHLA und die Hamburger Hafenwirtschaft werden geschädigt, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen massiv gefährdet", sagte der KBR-Vorsitzende Christian Baranowski am Freitag.

Daher spreche sich der KBR in seiner Stellungnahme zum Übernahmeangebot der Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE an die HHLA-Aktionäre auch gegen das Geschäft aus. Vorstand und Aufsichtsrat der HHLA müssen ihre begründete Stellungnahme zum Angebot vom 23. Oktober laut KBR bis kommenden Montag abgeben.