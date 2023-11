Hut 8 erhält die gerichtliche Genehmigung für die Übernahme von vier Erdgaskraftwerken und der North Bay Bitcoin Mine

Toronto (ots/PRNewswire) - Hut 8 strebt danach, ein vertikal integriertes

Mining-Unternehmen zu werden und in den Energiebereich zu expandieren, um sein

Infrastrukturportfolio zu erweitern



Die Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) (" Hut 8 " oder das "

Unternehmen "), einer der größten innovationsorientierten Pioniere im Bereich

Digital Asset Mining und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen in

Nordamerika, gab heute bekannt, dass der Ontario Superior Court of Justice

(Commercial List) (das " Gericht ") ein erstes Übernahmeangebot, ein so

genanntes Stalking Horse Bid (das " Stalking Horse Bid ") als Teil der zuvor

angekündigten Unterstützungsvereinbarung (die " Unterstützungsvereinbarung ")

mit Macquarie Equipment Finance Ltd. (" Macquarie ") genehmigt hat,

Tochtergesellschaft der Macquarie Group Limited, einer globalen

Finanzdienstleistungsgruppe.