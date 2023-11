TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat im Krieg gegen die islamistische Hamas einen besseren Schutz palästinensischer Zivilisten angemahnt. "Wir müssen mehr tun, um die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen", sagte Blinken nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Freitag in Tel Aviv. Er habe bei seinem Besuch in Israel deutlich gemacht, dass es darauf ankomme, wie das Land den Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas führe.

Es sei wichtig, "richtig und rechtmäßig" vorzugehen, denn alles andere würde auch der Hamas und anderen Terrorgruppen in die Hände spielen, sagte Blinken. Aber es werde es keine "Partner für Frieden" geben, wenn die humanitäre Katastrophe alles überschatte, warnte er.