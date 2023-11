Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wiener Neustadt (ots) - Den Produkten und Dienstleistungen zahlreicherHochpreis-Anbieter fehlt es keineswegs an Qualität - in angemessener Weisewahrgenommen wird dies von ihrer Zielgruppe jedoch nur selten. Martin Holoubek,Geschäftsführer der PIXIT Design GmbH, nimmt sich dieser Herausforderungen an,indem er digitales Branding nutzt, um den Markenwert seiner Kunden zu erhöhenund sowohl qualifizierte Käufer als auch Mitarbeiter für sie zu akquirieren.Hier erfahren Sie, wie ihm das in der Praxis gelingt und welche Ergebnisse erdamit erzielt.In vielen Branchen intensiviert sich der Konkurrenzdruck unaufhörlich, wasinsbesondere für Anbieter von hochpreisigen, erklärungsintensiven Produkten undDienstleistungen die Bedeutung eines effektiven Brandings in den Vordergrundrückt. Schließlich wird die Herausforderung, sich in einem hoch kompetitivenMarktumfeld zu behaupten und sowohl qualifizierte Kunden als auch Fachkräfte zuakquirieren, für sie immer mehr zur zentralen Aufgabe - herkömmlicheMarketingstrategien bringen dabei nur noch selten den gewünschten Erfolg. Auchdie oft unzureichende Differenzierung vom Wettbewerb und eine mangelnde digitalePräsenz können dazu beitragen, dass Unternehmen in der Masse verschwinden undihre angestrebte Zielgruppe verfehlen. "Der Mangel effektiverer Lösungen fürdiese Problematiken birgt nicht nur das Risiko des Verlusts zahlungskräftigerKunden und qualifizierter Mitarbeiter - es besteht zudem die langfristigeGefahr, dass betroffene Anbieter endgültig ins Hintertreffen geraten", mahntMartin Holoubek, Geschäftsführer der PIXIT Design GmbH."Mithilfe eines individuell gestalteten, digitalen Brandings können betroffeneAnbieter im Hochpreissegment hingegen nicht nur ihren wirklichen Wert nach außentragen, sondern ebenso die häufig auftretenden Hürden in der Kundengewinnung undMitarbeiterrekrutierung meistern", ergänzt der Branding-Experte. "Dieser Ansatzerlaubt es also, aus der Fülle an Angeboten herauszuragen und sich alspräferierte Wahl für qualifizierte Kunden und Fachkräfte zu etablieren." Auf demFundament einer weitreichenden technischen und kreativen Ausbildung, einemAbschluss im Bereich Software Engineering und langjähriger praktischer Erfahrunggründete Martin Holoubek die Designagentur PIXIT: Dabei verfolgte er stets dieAmbition, Hochpreis-Anbietern bei genau diesen Branding-Initiativen beizustehen.Hierfür setzt er auf eine ganzheitliche Betreuung, die weit über die Grenzen desreinen Marketings hinausgeht - so werden etwa auch unternehmerische Facetten