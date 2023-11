Tesla stellt in Grünheide seit März 2022 Elektrofahrzeuge her. Inzwischen arbeiten dort laut Unternehmen rund 11 000 Beschäftigte. Das Werk soll ausgebaut werden./mow/DP/nas

Tesla-Chef Elon Musk habe der Belegschaft am Freitag persönlich im Werk in Grünheide für den Einsatz beim An- und Hochfahren der Fabrik gedankt, teilte das Unternehmen mit. Die Geschäftsführung informierte die Beschäftigten bei einem internen Team-Treffen über die Lohnerhöhungen.

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautohersteller Tesla erhöht die Löhne seiner Beschäftigten im Werk in Grünheide bei Berlin. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nachdem im vergangenen Jahr die Entgelte um bis zu 6 Prozent erhöht wurden, werden sie dieses Jahr für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nochmals um 4 Prozent angehoben, wie es hieß. "Diese Erhöhung wird bereits mit der anstehenden November-Auszahlung umgesetzt." Zudem werden die Jahresgehälter der Produktionsmitarbeiter ab Februar 2024 um 2500 Euro erhöht.

Tesla in Grünheide hebt Löhne an - Elon Musk bei Treffen dabei

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer