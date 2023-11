Chinas größter LNG-Speicher mit 270.000 Kubikmetern ist jetzt in Betrieb

Der LNG-Mega-Speichertank, der von SINOPEC unabhängig entworfen, entwickelt und gebaut wurde, hat einen Durchmesser von 100,6 Metern und eine Höhe von 55 Metern. Es handelt sich um ein wichtiges Projekt im Rahmen der Bauphase III des LNG-Empfangsterminals von SINOPEC Qingdao. Der 270.000 Kubikmeter große Tank hat 17 patentierte Technologien mit eigenem geistigem Eigentum übernommen, die Hauptstruktur wurde in nur 18 Monaten fertiggestellt und ist innerhalb von 27 Monaten in vollem Umfang in Betrieb.

QINGDAO, China, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „SINOPEC") hat am 2. November offiziell Chinas ersten und den weltweit größten LNG-Speicher mit 270.000 Kubikmetern auf seinem Qingdao LNG Receiving Terminal in Betrieb genommen. Der Tank wird 165 Millionen Kubikmeter Speicherkapazität hinzufügen, um den Gasbedarf von 2,16 Millionen Haushalten für fünf Monate während der Winterheizsaison zu decken. Dies wird die Versorgung mit Erdgas in Nordchina verbessern und sicherstellen.

Im Bauprozess hat SINOPEC die Anwendung von über 20 Kerngeräten lokalisiert, was die Beschaffungskosten erheblich reduzierte und den Lokalisierungsgrad des Tanks auf 95 Prozent steigerte, den höchsten in China.

Am selben Tag schloss das LNG-Empfangsterminal von SINOPEC in Tianjin Bauphase II ab, wobei drei 220.000 Kubikmeter große Speichertanks in den vollen Betrieb gingen. Dadurch wurde die Speicherkapazität für Erdgas um über 400 Millionen Kubikmeter erhöht, was die Gesamtspeicherkapazität des Terminals in Tianjin auf 1,08 Milliarden Kubikmeter brachte – das größte in China. Die beiden LNG-Terminals von SINOPEC in Qingdao und Tianjin verfügen über sieben beziehungsweise neun Speichertanks und bieten insgesamt eine Lagerkapazität von 1,68 Milliarden Kubikmetern. Dadurch wird die Versorgung mit Ressourcen in der Wintersaison weiter gesichert.

SINOPEC hat die Erdgasspeicherkapazität nach einem Strategieplan, der den gesamten Umfang von Produktion, Versorgung, Lagerung und Verkauf abdeckt, weiter ausgebaut. Die Gruppe verfügt nun über etwa 5 Milliarden Kubikmeter LNG-Speicherkapazität. SINOPEC hat insgesamt 12 Erdgasspeicherdepots errichtet, darunter den Zhongyuan-Komplex, Jintan, Wen 96 und Jianghan Yanxue. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen auch die LNG-Empfangsterminals in Tianjin und Qingdao.

Mit Blick auf die Zukunft zielt SINOPEC darauf ab, mehr Erdgasspeicherdepots und LNG-Empfangsterminals in China zu bauen, um die Kapazitäten für Erdgasspeicherung und Spitzengasverbrauchsanpassung weiter zu stärken und die LNG-Speicherkapazitäten während seines Fünfjahresplans zu erweitern.

