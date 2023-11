„ Seit der Marktzulassung von EBVALLO in Europa vor weniger als einem Jahr wurden bereits Patienten in Deutschland behandelt bzw. erhielten Patienten die Behandlung in anderen europäischen Ländern im Rahmen des Early-Access-Programms", erläuterte Eric Ducournau, CEO von Pierre Fabre Laboratories. „ Wir freuen uns nun darauf, in den nächsten Monaten bei den anstehenden FDA-Meilensteinen Fortschritte zu erreichen und sicherzustellen, dass amerikanische Patienten mit der Diagnose EBV+ PTLD Zugang zu dieser neuartigen Therapie erhalten."

Pierre Fabre Laboratories will seine Entwicklung in der Onkohämatologie durch den Erwerb der Lizenz für eine bahnbrechende T-Zell-Immuntherapie in Nordamerika beschleunigen

