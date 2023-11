BERNSTEIN RESEARCH stuft APPLE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 195 US-Dollar belassen. Die Umsätze im Schlussquartal des iPhone-Herstellers hätten der Konsensschätzung weitgehend entsprochen, während das Ergebnis je Aktie angesichts starker Bruttomargen besser als erwartet ausgefallen sei, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Prognosen von Apple für das wichtige Dezember-Quartal unter den Konsensschätzungen geblieben. Es bleibe nun die Frage, ob Apple ein weiteres Jahr ohne Wachstum bevorstehe, denn das erste Geschäftsquartal gebe in der Regel den Ton für den weiteren Jahresverlauf an./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 04:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 04:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 176,1USD gehandelt.