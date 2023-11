PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag mehrheitlich mit Kursgewinnen geschlossen. Einzig der Prager Aktienmarkt entzog sich dem allgemein positiven Trend. An den europäischen Handelsplätzen ging es nach einer mehrtägigen Rally zu Wochenschluss etwas verhaltener zu. Frische Arbeitsmarktdaten aus den USA nahmen den Finanzmärkten weiter die Sorgen vor steigenden Leitzinsen.

Die kräftigsten Aufschläge gab es an der Budapester Börse. Dort kletterte der Leitindex Bux um 1,41 Prozent auf 57 337,64 Zähler. Besonders umsatzstark waren die Aktien von OTP Bank , die ein Plus von 1,6 Prozent verbuchten. Jene des Pharmakonzerns Richter zeigten sich 1,9 Prozent fester. Besonders deutlich ging es für MTelekom mit plus 5,4 Prozent nach oben.