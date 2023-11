"Ein Ort, der verbindet, integriert und zusammenführt" / Richtfest Hüffer-Campus - Ministerpräsident würdigt baulichen Meilenstein

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Münster (ots) - Mit dem Richtfest hat der Neubau Hüffer-Campus einen weiterenwichtigen Meilenstein erreicht. Gemeinsam mit Universität Münster und FHMünster, Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Verwaltung, Politik,und Wirtschaft sowie rund 100 Bauleuten würdigte der ausführende Bau- undLiegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) heute die Fertigstellung der erstenRohbauten. Als Ehrengast war der Ministerpräsident des LandesNordrhein-Westfalen zum Richtfest gekommen: Hendrik Wüst hob die Bedeutung desneuen Campus' mit seinem einzigartigen Konzept für die nordrhein-westfälischeHochschullandschaft hervor.Die Arbeiten auf der Baustelle waren noch in vollem Gange, als die ersten Gästezum Richtfest auf dem Hüffer-Campus eintrafen. Zum Hochziehen des Richtkranzeskamen dann auch die Handwerkerinnen und Handwerker dazu, um gemeinsam mit allenBeteiligten den Baufortschritt zu feiern. Auf dem Gelände hinter derhistorischen Hüfferstiftung realisiert der BLB NRW in einem Großprojekt einengemeinsamen Campus für die Universität Münster und die FH Münster. Der neueCampus wird nicht nur zwei Hochschulen an einem Ort zusammenführen, sondern auchunterschiedliche Fachdisziplinen. Zwei der drei Neubauten wird zukünftig die FHMünster für die Fachbereiche Sozialwesen und Gesundheit sowie zentraleServiceeinrichtungen nutzen. Die Universität bündelt mit dem 'Campus derTheologien und Religionswis-senschaft' in einem bundesweit einzigartigen Projektdie Wissenschaften der katholischen, evangelischen und islamischen ReligionenDas friedliche Miteinander in unserem Land stärkenDer Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst , bedanktesich bei den Beteiligten und hob den Vorbildcharakter des innovativen neuenHochschulstandortes hervor: "Nordrhein-Westfalen ist ein Land der kulturellenund religiösen Vielfalt. Gutes Zusammenleben ist Teil unserer Identität.Angesichts der Lage in der Welt sind Orte des Dialogs und des Zusammenhaltswichtiger denn je. Der Hüffer-Campus in Münster ist ein solcher Ort, der invielerlei Hinsicht verbindet, integriert und zusammenführt. Er bietet besteBedingungen für zukunftsweisende Forschung und Lehre und einen idealen Rahmenfür Debatten auf Basis von Toleranz und Respekt, die uns als Gesellschaftweiterbringen. Die Entstehung des Hüffer-Campus ist ein wichtiger Impuls für denHochschulstandort Münster sowie für die gesamte Hochschullandschaft und stärktdas friedliche Miteinander in unserem Land."Raum für Lehre, Forschung und interdisziplinären AustauschErst im November vergangenen Jahres waren in einer 13.000 Quadratmeter großen