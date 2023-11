UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Chiphersteller an. Er habe vor dem Hintergrund der seit drei Wochen laufenden Berichtssaison nun seine Prognose für das Ergebnis je Aktie für das Geschäftsjahr 2023/24 gesenkt, schrieb er. Damit berücksichtige er die jüngsten Zahlen aus der Branche. Seine Schätzungen für die Folgejahre behielt Bouvignies unverändert bei./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2023 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2023 / 15:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 29,20EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m