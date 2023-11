Nach den schwächeren US-Arbeitsmarkt-Daten feiern die Märkte die Aktien-Party vor der Rezession! Denn die Daten vom US-Arbeitsmarkt waren noch schwächer, als es die offizielle Zahl neuer Stellen aussagt - dazu kam dann noch der schwächere ISM Index Dienstleistung, bei dem nur die Preise hoch bleiben. Was passiert, wenn die Rezession kommt, aber die Inflation nicht deutlich fällt, also eine Stagflation kommt? Das wäre kein gutes Umfeld für Aktien, weil die Fed dann nicht so leicht die Zinsen senken könnte. Die US-Indizes sind nun in wenigen Tagen von stark überverkauft zu stark überkauft gewechselt - Hintergrund ist wohl vor allem ein gigantischer Short-Squeeze. Das alles am Tag nach schwachen Zahlen und einer schlechten Prognose von Apple..

Hinweise aus Video:

1. Kohle: Habeck glaubt immer noch an den Ausstieg 2030

2. EZB-Schnabel: Zinsen könnten weiter angehoben werden

Das Video "Nach US-Arbeitsmarkdaten: Die Aktien-Party vor der Rezession!" sehen Sie hier..