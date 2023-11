Mitteldeutsche Zeitung zu Benko

Halle/MZ (ots) - Nun zeigt sich, dass Gier nicht geil ist. Vieles spricht dafür,dass Benkos Imperium zerschlagen wird. Stinkreiche Investoren fürchten um ihrePfründe - was keines Mitleids bedarf. Schlimmer ist, dass in vielen Städtendemnächst Bauruinen herumstehen könnten, deren Beseitigung auf Kosten derSteuerzahler gehen könnte. Und der letzten großen Warenhauskette GaleriaKarstadt Kaufhof, die mit einer Milliarde Steuergeld gerettet wurde, könnteschon bald das Totenglöckchen läuten. Was zeigt, wie zerstörerisch Gier undGrößenwahn wirken.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5641212OTS: Mitteldeutsche Zeitung