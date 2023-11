Lingang unterstützt ausländische Unternehmen bei der Erzielung eines qualitativ hochwertigen Wachstums in China

SHANGHAI, 3. November 2023 /PRNewswire/ -- Die sechste China International Import Expo (CIIE) wird vom 5. bis 10. November in Shanghai stattfinden. Sie ist nicht nur eine Plattform für Aussteller und Einkäufer, um sich zu treffen und Ideen auszutauschen, sondern auch ein großartiger Ort für chinesische Parkbetreiber, um ihre Fähigkeiten und Dienstleistungen zu präsentieren.

In der Lingang Group Exhibition Hall hat der Stand des deutschen Unternehmens Lenze einen erstklassigen Platz eingenommen und zieht die Blicke vieler Besucher auf sich. „Wir sind der Lingang Group sehr dankbar, dass sie uns eine so tolle Bühne für die Einführung unserer neuen Produkte bietet. Dies ist eine großartige Gelegenheit, uns weiteren Kunden vorzustellen", sagte Li Jin, leitender nationaler Vertriebsdirektor von Lenze China.

Lenze, das in diesem Jahr zum ersten Mal auf der CIIE vertreten ist, ist ein weltweit führendes Automatisierungsunternehmen für den Maschinenbau. Das Unternehmen investierte 2007 in Lingang und ist seitdem ein „alter Freund" des Parks geworden.

Seit 2019 hat sich der Standort von Lenze dank der Einrichtung der Lin-gang Special Area of China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone von einem Produktionsstandort zum zweiten globalen Hauptsitz sowie zum Hauptquartier für Ostasien entwickelt, das über Funktionen für Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vertrieb verfügt. Auch die Rolle des Unternehmens hat sich von „In China für China" zu „In China für die Welt" entwickelt.

Das bemerkenswerte Wachstum von Lenze in China ist nur ein Beispiel für die Leistungen, die die Lingang Group für ausländische Investoren erbracht hat.

Seit ihren Anfängen hat die Lingang Group ein globalisiertes Wachstumsdenken angenommen. Der Caohejing Hi-Tech Park, einer der derzeit von Lingang betriebenen Industrieparks, hat bereits seit Ende der 1980er Jahre viele ausländische Technologieinvestoren angezogen, darunter Philips, AT&T, Air Liquide, 3M und METTLER TOLEDO. Inzwischen haben 144 Global Fortune 500-Unternehmen Niederlassungen in Caohejing eröffnet, was die Stadt zu einem der beliebtesten Ziele für multinationale Unternehmen macht, die ihre regionalen Hauptquartiere sowie Forschungs- und Entwicklungszentren in Shanghai eröffnen wollen.