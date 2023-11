Wirtschaft Schwesig bringt neues Sondervermögen Schulbau ins Gespräch

Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat in der Debatte um die Schuldenbremse als Übergangslösung ein "Sondervermögen Schulbau" ins Spiel gebracht. "Kurzfristig könnten auf Bundesebene weitere Sondervermögen für zentrale Zukunftsaufgaben gebildet werden - zum Beispiel ein Sondervermögen Schulbau", sagte Schwesig der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).



"Generell braucht es eine große Reform der Schuldenbremse. Sie sollte von einer neu gefassten Schuldenregel abgelöst werden, die mehr Investitionen in Zukunftsbereiche wie Infrastruktur, Schulen und Krankenhäuser ermöglicht", so die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern. Schwesig bekräftigte ihre Forderung, wonach die Absenkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie beibehalten werden solle.