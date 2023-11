Lassen Sie Ihr Geld im Stillen arbeiten

Wer sein Geld aktiv in die Hand nimmt und dabei Ruhe und Verstand einsetzt kann am Aktienmarkt durchaus punkten. Intelligente Orderformen erlauben nicht jede Stunde auf die Märkte schauen zu müssen.

Passive Investoren erzählen gerne das Märchen, dass mit ETFs alles gut werde und man bloß dort investieren müsse und die Rendite käme von allein. Echte Rendite lässt sich aber erzielen, wenn man in Marktphasen großer Euphorie zurückhaltender wird und bei wirklicher Panik die Hand aufhält. Für die Seitwärtsphasen hält der Zertifikatemarkt gute Lösungen wie Bonuszertifikate oder Discountpapiere bereit. Um all dies einzusetzen sollten konservative und im zweiten Schritt auch mutige und offensive Anleger ein paar Orderformen kennen. Diese schauen wir uns mal genauer an. Denn nur wenige möchten den ganzen Tag am Smartphone auf Handelssignale für den Aktienhandel warten.

Orderformen sparen Zeit

Orderformen sind etwas Feines. Sie ermöglichen Aktieninvestments per Zwang, sprich nach Staffelung und im Voraus schon geplant. Zieht man es durch, erhält man gerade jetzt einen schönen gemittelten Einstiegskurs. Doch auch für gelungene Investments gibt es spannende Formen, Gewinne zu sichern. Wir stellen Sparplanorder, Limits, Trailing-Stop und zwei weitere Favoriten vor – die besten und wichtigsten Orderformen für Anleger. Erinnern Sie sich noch an den 21. Februar 2022? Vermutlich nicht, dabei schauten nicht nur charttechnisch versierte Anleger an diesem Tag ganz genau auf den DAX. In den Wochen zuvor wurde der Index mehrfach an der 15.000er-Marke gekauft, nun stand der nächste Test an. Würde die Marke fallen, wären weitere deutliche Verluste programmiert. Eine perfekte Chance für Trader, um in kurzer Zeit hohe Gewinne zu erzielen. Doch nur wenige können sich den Luxus erlauben und während den Handelszeiten aktiv am Markt eingreifen.