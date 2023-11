Wirtschaft KNDS-Chef warnt vor zu wenig Engagement für "Zeitenwende"

Amsterdam (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns KNDS, Frank Haun, warnt davor, dass die Politik sich zu wenig für die Umsetzung der sogenannten "Zeitenwende" engagiert. "Meine Hoffnung war, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine den entscheidenden Anstoß für eine engere Kooperation in Europa geben würde", sagte er dem "Spiegel".



Die Beharrungskräfte seien riesig. Haun sorgt sich wegen der Gefahr einer Eskalation in Nahost und einem drohenden Angriff Chinas auf Taiwan, wovor er "immer gewarnt" habe. Europa allein sei nicht in der Lage, genug militärische Hilfe zu leisten, und das müsse sich schleunigst ändern, fordert der Unternehmer.