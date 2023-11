Paypal übertrifft Erwartungen im dritten Quartal - Analysten sehen Aufwärtspotenzial

Der neue CEO von Paypal, Alex Chriss, hat mit den Ergebnissen des dritten Quartals die Erwartungen der Analysten übertroffen. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn des Zahlungsdienstleisters waren besser als erwartet. Die Wall Street reagiert positiv auf die Quartalszahlen und zeigt sich optimistisch für die Zukunft von Paypal.Analysten wie Colin Sebastian von Baird und Daniel Perlin von RBC Capital Markets sind beeindruckt von Chriss' Führungsqualitäten und seiner strategischen Ausrichtung. Sie sehen in ihm einen neuen Sheriff, der das Unternehmen auf profitables Wachstum ausrichten wird. Sebastian stuft die Aktie mit einem Outperform-Rating und einem Kursziel von 84 US-Dollar ein, während Perlin das Rating ebenfalls auf Outperform belässt, das Kursziel jedoch von 86 auf 70 US-Dollar senkt.Auch Barclays-Analyst Ramsey El-Assal ist von Chriss' Strategie überzeugt. Er lobt die neue strategische Klarheit und den Fokus auf profitables Wachstum. El-Assal stuft die Aktie auf Übergewichten mit einem Ziel von 81 US-Dollar ein.Allerdings gibt es auch Analysten wie Andrew Bauch von Wells Fargo, der eine zurückhaltende Einschätzung der Aktie beibehält. Er glaubt, dass das Aufwärtspotenzial der Aktie erst nach mehreren Quartalen geklärt werden kann.Die Aktie von Paypal hat seit Jahresbeginn fast ein Viertel an Wert verloren. Der Analystenkonsens sieht jedoch ein Aufwärtspotenzial von 45 Prozent gegenüber dem aktuellen Schlusskurs.Die Quartalsergebnisse und die positiven Bewertungen der Analysten könnten dazu führen, dass sich der Abwärtstrend der Aktie umkehrt. Ein Überspringen des seit August etablierten Abwärtstrends könnte ein weiteres Kaufsignal generieren und den Aktienkurs kurzfristig bis an den längerfristigen Abwärtstrend führen.Insgesamt zeigt sich die Wall Street optimistisch für die Zukunft von Paypal unter der Führung von Alex Chriss. Die Quartalsergebnisse haben das Vertrauen der Analysten gestärkt und könnten zu einer Erholung der Aktie führen.

Die PayPal Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 56,10USD gehandelt.