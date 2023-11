Milliardär Ron Baron: Tesla-Aktie wird sich verfünffachen und SpaceX wird größer als Tesla sein!

Der milliardenschwere Investor Ron Baron äußerte sich erneut zur Tesla-Aktie und einem weiteren Unternehmen von Elon Musk. Baron, der seit 2010 in Tesla investiert, lobte Musk als jemanden, der von seiner Mission angetrieben wird. Er ist überzeugt, dass Tesla in den nächsten sieben bis neun Jahren sein Geld noch einmal verfünffachen wird. Baron prognostiziert eine Marktkapitalisierung von etwa 3,5 oder 4 Billionen US-Dollar für das Unternehmen. Musk selbst twitterte, dass diese Bewertung möglich sei, wenn Tesla mehrere Volltreffer landen könne. Dazu gehören die Entwicklung einer vollständig selbstfahrenden Technologie, die Markteinführung des Cybertrucks und die Entwicklung eines preisgünstigeren Elektrofahrzeugs.Noch bullisher ist Baron in Bezug auf SpaceX, das Unternehmen für Raketenstarts und Satelliten-Internet. Baron geht davon aus, dass SpaceX innerhalb der nächsten drei Jahre an die Börse gehen wird und schätzt den Wert des Unternehmens bis 2030 auf 500 bis 600 Milliarden US-Dollar. In den 2030er Jahren erwartet er sogar das Zehnfache seines Investments zu verdienen. Baron glaubt, dass SpaceX in den 2030er Jahren sogar größer sein könnte als Tesla.Tesla hat kürzlich enttäuschende Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, und die gesamte E-Auto-Branche hat mit Herausforderungen zu kämpfen. Obwohl das Verkaufswachstum von Elektrofahrzeugen stark ist, verlangsamt es sich und es kommen zu viele Elektrofahrzeugmodelle auf den Markt.In einer anderen Meldung erhöht Tesla die Löhne seiner Beschäftigten im Werk in Grünheide bei Berlin. Nach einer Erhöhung um bis zu 6 Prozent im letzten Jahr werden die Löhne dieses Jahr um weitere 4 Prozent angehoben. Die Jahresgehälter der Produktionsmitarbeiter sollen ab Februar 2024 um 2500 Euro erhöht werden. Tesla-Chef Elon Musk bedankte sich persönlich bei den Beschäftigten für ihren Einsatz beim An- und Hochfahren der Fabrik.Die Lohnerhöhungen seien das Ergebnis eines internen Standardprozesses bei Tesla, bei dem regelmäßig die Entgelte der Mitarbeiter geprüft werden, um eine faire Entlohnung zu gewährleisten. Tesla betonte, dass es keinen Zusammenhang zwischen den Gehaltsanpassungen und gewerkschaftlichen Aktivitäten gebe.Tesla stellt seit März 2022 Elektrofahrzeuge in Grünheide her und beschäftigt dort rund 11.000 Mitarbeiter. Das Werk soll weiter ausgebaut werden.Insgesamt bleibt Tesla trotz der aktuellen Herausforderungen optimistisch und setzt weiterhin auf das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes. Baron und Musk sind zuversichtlich, dass Tesla und SpaceX in den kommenden Jahren weiterhin erfolgreich sein werden.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 220,0USD gehandelt.