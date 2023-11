Siemens Healthineers prüft Verkauf oder Abspaltung des Diagnostik-Geschäfts - Aktienkurs steigt um 2,6%

Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers prüft laut Kreisen sein Diagnostik-Geschäft. Dies könnte zu einem Verkauf oder einer Abspaltung des In-Vitro-Bereichs führen. Das Geschäft könnte mit bis zu acht Milliarden US-Dollar bewertet werden. Die Überlegungen befinden sich noch in einem frühen Stadium und Siemens Healthineers könnte sich immer noch entscheiden, die Geschäfte zu behalten. Ein Unternehmensvertreter wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.Die Neuigkeiten wurden an der Börse positiv aufgenommen. Der Aktienkurs von Siemens Healthineers stieg um 2,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Die Aktien erreichten mit 49,62 Euro den höchsten Stand seit Anfang August. Allerdings verlor der Kurs etwas an Schwung, nachdem er in der vergangenen Woche um gut 8 Prozent gestiegen war. Zum Handelsschluss notierten die Aktien noch gut 3 Prozent über dem Vortagesschluss.Die Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg sorgte für weiteren Schwung zu Handelsbeginn. Laut Insidern lotet Siemens Healthineers die Optionen für das Diagnostik-Geschäft aus. Ein Verkauf wäre gut, aber er wird wohl nicht sofort stattfinden, so ein Marktteilnehmer. Zunächst müsse eine bessere Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung erreicht werden.Siemens Healthineers ist ein weltweit führender Anbieter von Medizintechnik und bietet Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Bildgebung, Labordiagnostik und molekulare Medizin an. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft des deutschen Industriekonzerns Siemens AG und wurde im Jahr 2018 an die Börse gebracht.Die Überprüfung des Diagnostik-Geschäfts könnte Teil einer strategischen Neuausrichtung von Siemens Healthineers sein. Das Unternehmen könnte sich auf seine Kernbereiche konzentrieren und nicht zum Kerngeschäft gehörende Geschäftsbereiche veräußern oder abspalten wollen. Eine Entscheidung über den Verkauf oder die Abspaltung des In-Vitro-Bereichs steht jedoch noch aus.Siemens Healthineers ist in mehr als 70 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 50.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 14,5 Milliarden Euro. Der Medizintechnikkonzern ist an der Frankfurter Börse gelistet und gehört zum deutschen Aktienindex DAX.

Die Siemens Healthineers Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 48,01EUR gehandelt.