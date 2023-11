Zalando senkt Prognosen für Weihnachtsgeschäft - Aktienkurs im Sinkflug

Der Online-Modehändler Zalando hat trotz eines schwächelnden Geschäfts seinen Gewinn dank seines Sparkurses erneut gesteigert. Allerdings warnte das Unternehmen ausgerechnet vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft. Zalando hat seine Prognosen für das laufende Jahr gesenkt, da das Unternehmen mit einem anhaltenden Nachfragedruck rechnet. Der Umsatz könnte um 3 Prozent bis 0,5 Prozent zurückgehen, während das Bruttowarenvolumen um 2 Prozent schrumpfen oder um bis zu 1 Prozent wachsen könnte. Zuvor hatte Zalando mit einem Umsatzrückgang von bis zu 1 Prozent oder einem Wachstum von bis zu 4 Prozent gerechnet, während das Bruttowarenvolumen um 1 Prozent bis 7 Prozent steigen sollte.Zalando erlebte während der Pandemie ein rasantes Wachstum, da die Verbraucher aufgrund des Coronavirus gezwungen waren, online einzukaufen. Mit dem Abklingen der Pandemie und der Aufhebung der Beschränkungen kehrten die Kunden jedoch in die Geschäfte zurück. Die schwache Nachfrage nach Kleidungsstücken zwingt das Unternehmen erneut zur Anpassung seiner Jahresziele. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal des Online-Modehändlers zeige eine schwache Umsatzentwicklung, aber eine beeindruckende Kostenkontrolle. Der Ausblick sei klar negativ. Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando nach den Zahlen zum dritten Quartal von 31,50 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane stellte die Frage, ob Zalando den "Punkt der Kapitulation" erreicht habe. Anleger sollten jedoch nicht übersehen, dass das Unternehmen an der Zielvorgabe für das bereinigte operative Ergebnis festgehalten habe.Die Zalando-Aktien haben nach den gekappten Jahreszielen des Unternehmens an Wert verloren. Die jüngste Kurserholung scheint vorbei zu sein. Die Aktien verloren im vorbörslichen Handel 1,1 Prozent auf 22,02 Euro. Die kommenden Zahlen werden spannend sein, da der Kurs sich in den letzten Wochen stabilisiert hat. Halbwegs solide Zahlen könnten eine Erholung bringen. Es wird erwartet, dass die Prognose, zumindest am unteren Ende, halten wird.

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Plus von +5,97 % und einem Kurs von 22,36EUR gehandelt.